Après avoir assisté au match de Botafogo durant le week-end, John Textor a posé pied à terre à Décines en ce début de semaine. Le président de l’OL assiste notamment à la Convention des clubs professionnels de football qui se déroule au Parc OL.

Pas de match entre Rhône et Saône avant deux mois mais John Textor n’en oublie pas pour autant de venir à Décines. Les chantiers sont nombreux pour l’Américain et il ne se contente pas que de visio-conférences pour tenter d’amener l’OL dans une nouvelle ère. Le "président par intérim" comme il aime à se décrire a fait son retour dans la capitale des Gaules. Après avoir "accueilli" Bruno Cheyrou à Rio de Janeiro pour discuter des contours de son futur rôle au sein d’Eagle Football, Textor a pris la direction de la France.

En plus des dossiers quotidiens à gérer à l’OL avec le mercato qui s’est ouvert samedi et du nouvel organigramme à mettre en place, John Textor participe à la Convention des clubs professionnels de football. Cette dernière, organisée par Foot Unis (fusion de l’UCPF et de Première Ligue), se tient depuis lundi au Parc OL et se termine ce mardi.

Néanmoins, on peut se douter que les contours de la nouvelle directive sportive à l’OL devraient prendre l’essentiel de son temps passé à Lyon avant de continuer ses vols long courriers dont il a désormais l’habitude depuis plusieurs mois. Pendant que les supporters lyonnais attendent eux des annonces.