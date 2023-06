Comme chaque année depuis sept ans, la LFP a fait le point sur les actions menées par les clubs sur les questions sociales et environnementales. La saison 2022-2023 a été un succès dans les actions RSE.

Il y a eu la controverse des maillots au flocage arc-en-ciel pour soutenir la lutte contre l’homophobie. Mais, à part cet incident de parcours, la LFP peut se féliciter d’avoir vu les 40 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 s’engager dans des actions sociales et environnementales tout au long de cette saison de football. C’est en tout cas ce qui ressort du rapport "Jouons-la Collectif" publié par la Ligue mercredi par la Ligue.

"Pour la quatrième année consécutive, la totalité des clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT se sont engagés dans des actions RSE, permettant de soutenir plus de 2 500 organisations et de mettre en place 2 000 actions, a salué la LFP dans un communiqué. Ces actions sont le fruit d’un investissement de l’ensemble de l’écosystème du football professionnel français. 100% des clubs ont ainsi mobilisé leurs joueurs professionnels pour leurs opérations RSE."

L'OL primé avec son projet "Engagé pour l'Emploi"

À Lyon et notamment par l’intermédiaire de l’OL Fondation, les questions sociales sont souvent mises au centre du débat. Il y a les différentes visites de joueurs et joueuses dans des hôpitaux, mais aussi l’investissement des plus jeunes en soutien à la Banque Alimentaire du Rhône.

Au Parc OL, il y a toujours le dispositif d’audiodescription présent à chaque match et qui permet aux supporters en situation de handicap de pouvoir suivre la rencontre grâce à leur ouïe ainsi que de nombreux salons de l’emploi organisés afin de permettre à des jeunes de trouver un travail, à l’image du projet "Engagé pour l’Emploi" qui avait été primé aux Trophées Sport & Management en septembre dernier.