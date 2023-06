John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Comme stipulé au moment du rachat de l’OL Groupe par Eagle Football en décembre dernier, une OPA va être réalisée afin de racheter les actions restantes sur le marché. John Textor et sa société vient de déposer le projet auprès de l’AMF.

À l’image du rachat qui a pris des mois de discussions et de transaction, l’Offre Publique d’Achat mise en avant en décembre dernier tardait à se réaliser ou du moins ne semblait plus vraiment d’actualité. Finalement, l’OPA d’Eagle Football sur les dernières actions restantes d’OL Groupe va bien avoir lieu. Comme décrit dans un communiqué sur le site de la bourse, "le 22 juin 2023, Natixis, agissant pour le compte de la société Eagle Football Holdings Bidco Limited1 a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE. Ce projet a été annoncé le 20 juin 2022."

Dans les faits, cela représente plus de 17 millions d’actions (17 610 237), chiffre qui passera la barre des 20 millions à compter du 1er juillet et de la transformation des Osranes en trois millions d’actions. Après avoir racheté les actions de Pathé, IDC Capital et certaines d’Holnest, propriété de Jean-Michel Aulas en décembre dernier, John Textor continue donc le processus de rachat afin de lui permettre d’avoir près de 90% du capital d’OL Groupe. Avec cette OPA, l’Américain va racheter les actions des petits porteurs, soit 12,13% du capital.