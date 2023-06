Ce jeudi, l’équipe de France Espoirs fait son entrée en lice à l’Euro contre l’Italie (20h45). Les Bleuets misent sur la bonne ambiance dans le groupe pour aller loin. Avec Rayan Cherki dans le rôle du DJ.

C’est le jour-J pour l’équipe de France Espoirs. Après deux semaines de préparation, les Bleuets vont faire leur entrée dans l’Euro U21 contre l’Italie à Cluj (20h45). Un premier test compliqué qui va mettre les coéquipiers de Maxence Caqueret directement dans le bain. Après 35 ans de disette, l’attente est grande pour cette génération que l’on qualifie une nouvelle fois de dorée. Il en faudra plus pour aller soulever le trophée le 8 juillet prochain, mais l’équipe de France mise sur l’esprit de groupe qui règne chez les Espoirs. Ça n’a pas toujours été le cas dans cette catégorie.

Cherki remplaçant contre l'Italie ?

Pour ce premier rendez-vous, trois joueurs de l’OL devraient être titulaires. Comme face au Mexique vendredi dernier, Castello Lukeba, Maxence Caqueret et Bradley Barcola devraient débuter la rencontre, au contraire de Rayan Cherki. Bien que remplaçant, le meneur lyonnais occupe un rôle essentiel dans la vie du groupe français. Comme Presnel Kimpembe lors du sacre des A en 2018, Cherki est en charge de mettre l’ambiance dans le vestiaire et la vie quotidienne des Bleuets. "Le DJ du groupe ? Rayan Cherki, c’est un bon DJ parce qu’il met un peu de tout, donc on s’y retrouve tous, a avoué Illan Meslier sur le site de la FFF. Personnellement, j'écoute beaucoup de choses différentes, du rap US à la pop anglaise en passant par la chanson française et les années 80."

Plus que derrière les platines, c’est bien sur le terrain que Rayan Cherki est attendu. Et les Espoirs auront besoin d’un Lyonnais à son avantage pour faire la différence.