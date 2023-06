OL - Mercato : Lorient prêt à conserver définitivement Faivre

Batista Mendy (Angers) et Romain Faivre (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Prêté pendant six mois à Lorient, Romain Faivre pourrait rester en Bretagne. Le club des Merlus aimerait acheter définitivement le milieu offensif de l’OL.

En plus des jeunes qui mettent les voiles, l’OL doit également trouver des portes de sortie à certains indésirables. Des actions ont déjà été entamées avec notamment la résiliation de contrat de Julian Pollersbeck et les départs libres d’Aouar, Dembélé et Boateng. Seulement, les dossiers sont nombreux entre Rhône et Saône et l’opération dégraissage est loin d’être terminée. Romain Faivre en fera-t-il partie ?

Le cas du joueur offensif est complexe. Malheureusement sportivement, il avait été prêté à Lorient cet hiver, mais représente toujours un jeune joueur talentueux. Peut-il avoir une deuxième chance à l’OL ou le club lyonnais profitera-t-il de ses six bons mois à Lorient pour limiter la casse économiquement ?

Lorient va vendre Le Fée

Le curseur se situe entre les deux mais une offre à la hauteur des exigences lyonnaises pourrait régler la question. L’OL veut au minimum 15 millions d’euros pour Romain Faivre et les courtisans ont été mis au courant. Après des intérêts anglais, c’est du côté de la Bretagne que l’ancien Brestois a séduit. Ses six mois chez les Merlus auraient poussé Lorient à réfléchir à la possibilité de l’engager définitivement d’après Foot Mercato.

Le club breton est prêt à négocier avec l’OL et même à faire un effort pour convaincre le club rhodanien pour racheter les trois années de contrat du joueur. Avec la vente à venir d’Enzo Le Fée à Rennes pour une somme d’environ 25 millions d’euros, les liquidités devraient être là chez les Merlus.