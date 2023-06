OL : Endler attendra la fin de sa carrière pour porter un enfant

Christiane Endler (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au contraire d’Amel Majri, Christiane Endler ne mettra pas sa carrière de sportive entre parenthèse dans son désir d’être mère. La gardienne de l’OL attendra d’être à la retraite pour porter un bébé.

Elle a été la première internationale française en activité à franchir le pas et a sûrement dû donner des idées à certaines de ses coéquipières. Devenue maman il y a bientôt un an, Amel Majri avait dû mettre entre parenthèse sa carrière pour pouvoir donner la vie, en même temps qu’elle soignait une rupture des ligaments. De retour sur les terrains, elle jongle désormais entre ses deux rôles et pourra partir à la Coupe du monde avec sa petite fille. Une avancée énorme en France dans le projet maternel de joueuses professionnelles.

À l’OL, aucune Fenotte n’a encore emboité le pas de Majri mais certaines y pensent comme Eugénie Le Sommer ou encore Christiane Endler. Seulement, elles ne semblent aujourd’hui pas prêtes à mettre leur carrière sur pause pendant quelques mois. "Je ne peux pas pour l'instant, je dois arrêter et en tant que sportive, c'est très compliqué de s'arrêter aussi longtemps, a déclaré la gardienne dans un entretien à venir à la télé chilienne. Maintenant, les conditions sont un peu meilleures, il y a des syndicats et des choses qui se sont battues pour le fait d'être mère dans le sport, dans le football en particulier, mais c'est compliqué."

En couple avec Sofia Orozco, Christiane Endler a bien le projet d’être mère un jour. Pour le moment, c’est sa compagne qui aura pour mission de porter leur enfant grâce au processus d’insémination. "Il existe différentes méthodes pour devenir mère. Dans notre cas, je suis actuellement un traitement pour prélever mes ovules et les congeler. Une insémination doit être faite à l'extérieur, puis un embryon est transféré à Sofia. C'est elle qui fera l'accouchement et portera notre enfant."