Mercato : ciblé par l'OL, Kondogbia se dirige vers Marseille

Geoffrey Kondogbia, milieu de l’Atlético de Madrid (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Évoqué du côté de l'OL, Geoffrey Kondogbia devrait s'engager avec l'OM cet été. Un accord aurait été trouvé entre le club marseillais et le joueur.

Alors que l'OL est à la recherche de la sentinelle physique et expérimentée tant réclamée par Laurent Blanc, Geoffrey Kondogbia (30 ans) faisait figure de profil idéal. Le milieu de terrain n'étant plus dans les plans de Diego Simeone, son prix semblait abordable pour les Lyonnais. Arrivé à l'Atlético Madrid en 2020, l'international (10 sélections) centre-africain n'a jamais réussi à se montrer indispensable. Son contrat avec les Colchoneros se termine en juin 2024.

Un accord trouvé avec l'OM

Selon FootMercato, l'OL pourrait d'ores et déjà faire une croix sur Kondogbia. L'ancien Monégasque aurait trouvé un accord avec l'OM. Un transfert que les Phocéens pourraient boucler aux alentours de 7 millions d'euros. Le joueur aurait été convaincu par le club marseillais qui lui proposerait un salaire se situant entre 500 et 600 000 euros mensuels, d'après l'Équipe. Coaché par Marcelino la saison prochaine, l'OM est en lice pour jouer la Ligue des champions. Le manque de liquidités et l'absence de coupe d'Europe pourront être préjudiciables dans bien des dossiers pour l'OL, lors de ce mercato estival.