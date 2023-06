OL - Ligue 1 : le bilan des penaltys lyonnais

L'OL a achevé sa saison en étant impliqué dans 19 penaltys en Ligue 1. Quel est le bilan des Lyonnais dans cet exercice ?

Parmi les cinq grands championnats européens, la Ligue 1 compte le nombre le plus élevé de penaltys transformés lors de la saison 2022-2023. Avec 114 réalisations, les clubs français ont marqué 80% de leur face-à-face, alors que les gardiens en ont stoppé 15%. 5% des tentatives ont été hors cadre. Au classement des fautes obtenues dans la surface de réparation, Lille est premier avec 12 penaltys devant Clermont (10). L'OL est sixième (8). C'est Alexandre Lacazette qui a tiré toutes les tentatives lyonnaises. Alors qu'il a marqué à six reprises, il en a loupé deux contre Paris et Clermont. L'OL est 7e au classement des penaltys transformés.

Si le capitaine lyonnais a été assez en réussite dans cet exercice, on ne peut pas en dire autant de ses gardiens. L'OL a concédé 11 penaltys , seul Clermont (12) fait pire. Anthony Lopes n'a pas réussi à s'imposer lors de ces sept duels, et Rémy Riou n'a pas non plus performé. L'ancien gardien nantais a vu ses filets trembler à quatre reprises sur ces phases de jeu, dont deux fois face à Lille. L'OL a pris 23,4% de ses buts sur penaltys en Ligue 1.