OL - Mercato : Lorient aurait fait une offre pour Faivre

Romain Faivre (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Prêté à Lorient en janvier, Romain Faivre pourrait rester dans le Morbihan. Les merlus auraient fait une offre à l'OL pour l'international espoir.

L'OL pourrait faire un pas de plus vers les 60 millions d'euros promis à la DNCG. Les Lyonnais ont déjà cédé Özkacar à Valence pour cinq millions d'euros et doivent encore vendre. Alors que Castello Lukeba devrait quitter le Rhône, Romain Faivre pourrait aussi faire ses valises. Le milieu offensif sort d'un prêt concluant à Lorient, où il a inscrit cinq buts et fait trois passes décisives en 17 rencontres disputées. Convaincus par ces performances, les merlus semblent déterminer à garder le joueur de 24 ans pour la saison prochaine.

Lorient pas seul sur le dossier

Selon l'Équipe, Lorient aurait transmis une offre de 12 millions d'euros pour Romain Faivre. En cas d'accord, ce transfert deviendrait le plus gros de l'histoire du club de Loïc Fery. Il faut dire que la concurrence est rude. Alors que Crystal Palace, Everton et Fulham semblent intéressés, Séville et Lerverkusen auraient un œil sur l'international espoir français. En France, le Stade Rennais serait aussi disposé à lancer une offensive. L'OL a pour l'instant fixé son prix à 15 millions d'euros. Les Morbihannais pourraient s'aligner en profitant de la vente d'Enzo Le Fée, estimée à 20 millions d'euros.