OL : Mathieu Patouillet a signé son premier contrat professionnel 

Le gardien du centre de formation, Mathieu Patouillet vient de signer son premier contrat professionnel sous les couleurs de l'OL.

Vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière et véritable révélation du centre de formation de l’Olympique lyonnais, Mathieu Patouillet vient de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Au-delà de l'OL, le jeune de la génération 2004 est un grand espoir du football français puisqu'il est désormais le gardien titulaire de la sélection U19 de l'équipe de France. À Lyon, le groupe professionnel de l’équipe première possède dorénavant cinq gardiens formés au club (Riou, Lopes, Bonnevie, Bengui, Patouillet).

C’est parti pour 3 années

Pour le footballeur de 19 ans, le club et le joueur se sont mis d’accord pour un contrat d’une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2026. Après sa signature, l'ancien de DOMTAC était conscient que, pour lui, le plus dur commençait. "Cette signature est une étape supplémentaire. C'était important pour ma famille et moi de signer pro ici à l'OL, a-t-il déclaré. Je remercie énormément le club. Maintenant, ce n'est qu'une étape. Il faut continuer à travailler pour être encore plus performant à l'entraînement et en match."