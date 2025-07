Les deux formations lyonnaises conservent évidemment leurs couleurs traditionnelles sur le maillot de la prochaine saison. Avec un hommage à Lugdunum, l'ancêtre de Lyon.

Mi-juin, l'OL levait le voile sur son maillot extérieur pour l'exercice 2025-2026. Presque trois semaines plus tard, c'est autour de la tunique domicile de se révéler au grand public. Conçue avec l'équipementier Adidas, elle arborera logiquement les couleurs traditionnelles du club. Le blanc servira de toile de fond, tandis qu'une grande bande rouge et bleue vient diviser le devant du t-shirt en deux en son centre. On retrouvera également un rappel de ces coloris sur les épaules et les manches.

La grosse nouveauté vient de l'hommage rendu riche patrimoine gallo-romain lyonnais. Sur l'arrière du col, nous retrouverons l'inscription "Lugdunum", ancienne appellation de la capitale des Gaules. Un clin d'œil à l'héritage historique de la ville.

Un col effet rétro

Quant aux légers pictogrammes présents sur le maillot, ils s'inspirent d’une mosaïque gallo-romaine, censée reproduire une œuvre antique. Ajoutons que le col adopte le modèle Teamgeist, très en vue lors du Mondial 2006 en Allemagne. Un moyen d'ajouter une touche rétro à cette pièce.

D'ores et déjà en vente, la tunique est proposée à 100 euros sur la boutique de l'Olympique lyonnais. On y voit aussi le short, la veste ou encore la casquette version 2025-2026.