Goal FC : Nicolas Puydebois (ex-OL) poursuit l'aventure

Entraîneur des gardiens du Goal FC depuis 2021, Nicolas Puydebois poursuit son travail au sein du staff. Il repartira avec le club cette saison, normalement en National 2.

Sauf retournement de situation, le Goal FC évoluera bien en National 2, dont la reprise est prévue le samedi 16 août. Certes relégué sportivement, le club lyonnais a profité des sanctions infligées à deux formations à l'intersaison. Balagne est rétrogradé en N3 et Bergerac exclu des compétitions nationales. De fait, les GOALois sont repêchés en N2. Une bonne nouvelle pour nos consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, qui évitent ainsi une deuxième descente en deux saisons.

Aujourd'hui, les deux anciens membres de l'OL préparent l'exercice 2025-2026, avec des fonctions importantes. Le premier nommé rempile un an de plus en qualité d'entraîneur des gardiens. Le triple champion de France (2003-2005) occupe ce rôle depuis 2021. La formation rhodanienne a annoncé la nouvelle lundi en présentant son staff.

Enzo Reale comme conseiller sportif

Il secondera Pierre Thimonier, le coach principal. A ses côtés, Antoine Maisonnasse, le responsable du pôle gardien de but, Hérald Nougué, nouvel adjoint, ou encore Glody Vangu et Anthony Romero. Tous les deux seront chargés de la préparation athlétique et physique.

Quant à Enzo Reale, il s'est mué depuis plusieurs semaines en conseiller sportif. Retraité des terrains depuis janvier 2025, l'ex-milieu de terrain s'est désormais rapproché des bureaux et aura du pain sur la planche cet été.