À l'approche du match retour contre Manchester United, l'ancien gardien de l’OL Nicolas Puydebois est revenu sur sa titularisation à Old Trafford, le 23 novembre 2004.

Ce jeudi 17 avril aura de nouveau une belle saveur européenne pour les joueurs de l’OL et leurs supporters. En effet, les hommes de Paulo Fonseca se déplacent dans le mythique stade d’Old Trafford pour y affronter Manchester United. À quelques jours de ce quart de final retour de Ligue Europa, les Rhodaniens ont su prendre confiance et entrer dans le top 4 en Ligue 1 en battant Auxerre. Néanmoins, une bataille bien plus rude les attend cette semaine. Malgré leur saison catastrophique en Premier League, les Mancuniens ont su montrer lors du match aller (2 – 2) qu’ils faisaient de la C3 leur priorité. Un adversaire coriace et prestigieux qui a déjà donné par le passé du fil à retordre au grand OL des années 2000.

"L’impression de ne pas être à ma place"

Nicolas Puydebois s’en souvient encore. Notre consultant dans notre émission "Tant qu’il y aura des gones" est revenu sur son match à Old Trafford le 23 novembre 2004. En effet, l’ancien portier remplaçait ce soir-là Grégory Coupet dans la cage lyonnaise en match de poule de Ligue des champions. Un intérim assuré avec autant de plaisir que de pression, à en croire ses propos. Et un souvenir qui reste gravé en sa mémoire tant les joueurs qui l’avaient en face de lui l’ont impressionné : "Jouer contre Ronaldo, Van Nistelrooy et Rooney, c’est impressionnant. Ce sont de très grands joueurs. J’avais l’impression de ne pas être à ma place".

Une ambiance "plus calme que ce que j’imaginais"

Outre les individualités, c’est l’atmosphère dégagée par Old Trafford que l’ancien gardien rhodanien avait trouvée saisissante. Un stade qu’il qualifie de "majestueux" et une ambiance "légendaire, mais plus calme que ce que j’imaginais". Un contraste bien plus présent cette saison, tant les tribunes n’ont pas souvent eu l’occasion d’exprimer leur joie. En cause, les copies rendues par les coéquipiers de Bruno Fernandes à domicile. Elles seront d’ailleurs de nature à renforcer l’espoir d’une qualification pour l’OL.

Cependant, à l’époque, l’hégémonie mancunienne ne laissait pas de place à l’exploit. L’OL s’était en effet incliné en novembre 2004 dans l’antre des Red Devils (1 – 2). L’égalisation de Mahamadou Diarra après le but de Gary Neville n’avait pas suffi pour les Lyonnais. Ruud Van Nistelrooy avait offert la victoire aux siens. Un résultat dont il ne faudra pas s’inspirer pour les hommes de Paulo Fonseca s’ils veulent, ce jeudi (21 heures), entretenir le rêve d’un sacre européen.