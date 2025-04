Mazraoui (Manchester United) : "Une saison décevante jusqu’ici"

Noussair Mazraoui, latéral de Manchester United (Photo by Conor Molloy / ProSportsImages / DPPI via AFP)

Manchester United débarque à Décines jeudi pour affronter l’OL, avec l’ambition de frapper un gros coup. Les coéquipiers de Noussair Mazraoui savent que la Ligue Europa est désormais l’unique objectif de la fin de saison.

C’est tout le paradoxe que peut représenter Manchester United à deux jours de fouler la pelouse du Parc OL. Treizième de Premier League, à quinze points des places européennes, le club mancunien n’est pourtant qu’à cinq matchs de pouvoir soulever un trophée qui pourrait l’envoyer directement en Ligue des champions la saison prochaine. Dans le dur en championnat, les Red Devils sont invaincus en Ligue Europa au moment de se présenter face à l’OL, jeudi soir (21h).

Deux visages que même les joueurs mancuniens n’arrivent pas forcément à expliquer. "Notre saison en Premier League est décevante. Ce n’est pas très logique, a avoué Noussair Mazraoui dans une interview accordée à l’UEFA. Mais je dois dire que la Ligue Europa est moins physique que la Premier League, et on sait utiliser notre avantage physique dans cette compétition. En championnat, on ne l’a pas, et ce sont d’autres aspects qui font la différence."

"L'OL fait une belle saison"

Passé par l’Ajax Amsterdam, le latéral marocain n’a malgré tout pas connu la demi-finale de 2017 entre le club néerlandais et l’OL, évoluant encore avec la réserve à cette époque. Il découvrira donc le Parc OL, jeudi soir, mais croisera la route de Nicolas Tagliafico, "un joueur que je connais bien de l’Ajax". Les deux pourraient d’ailleurs se livrer quelques duels intéressants suivant le poste occupé par Mazraoui, ballotté à droite et à gauche de la défense mancunienne.

Invaincu en Ligue Europa, Manchester United sait que "l’OL fait une belle saison" mais a fixé son objectif de fin de saison : remporter cette coupe européenne pour être au rendez-vous la saison prochaine en C1. "Notre collectif est prêt à gagner chaque match européen. On est solide en matches à élimination directe. On apporte quelque chose en plus. Si on veut soulever ce trophée, il faut transformer nos occasions. Et il faut un peu de chance, toute équipe en a besoin pour gagner une compétition." L'OL ne l'entend pas forcément de cette oreille.