Comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais en décembre, les féminines de l’OL accueilleront bel et bien le HAC au stade Pierre-Rajon, à Bourgoin-Jallieu, le 7 mai.

C’était prévu. C’est désormais officiel. l'OL féminin ne recevra pas Le Havre à Décines, mais à Bourgoin-Jallieu, le 7 mai prochain à 17h00. Les joueuses de Joe Montemurro sont d’ores et déjà assurées de terminer premières de la phase régulière de Première Ligue. Elles pourront, à l'occasion de cette rencontre, être aperçues au-delà de la capitale des Gaules.

Avant la phase finale, elles s’exporteront donc de nouveau après l’avoir déjà fait une première fois cette saison. C’était à Bourg-en-Bresse, en octobre, lors de la réception de Montpellier (4-0). Ce match n’aura pas grand intérêt concernant le classement et pourrait pousser Joe Montemurro à faire tourner. Les demi-finales de play-offs sont en effet annoncées les samedi 10 et dimanche 11 mai 2025. Néanmoins, l'OL ainsi que le FCBJ veulent faire de cette journée une vraie publicité du foot féminin en Isère et ont lancé la billetterie pour ce match.

Des blessures à gérer et à éviter

Avant de négocier cet ultime rendez-vous dans la cité berjalienne, les Lyonnaises joueront deux rencontres très importantes pour leur fin de saison. La double confrontation face à Arsenal en demi-finale de Ligue des champions semble encore loin. Pourtant, les onze jours restants avant le match aller doivent paraître très courts à Joe Montemurro. Trois joueuses ont fait précipitamment leur retour de sélection ces dernières heures. De quoi inquiéter le technicien rhodanien à l'approche de ces deux matchs cruciaux ? Kadidiatou Diani, Wendie Renard (France) et Ellie Carpenter (Australie) ont en effet dû déclarer forfait avec leur sélection pour soigner des blessures et il faudra attendre un point du coach, jeudi, pour en savoir un peu plus sur ces blessures.