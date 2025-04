La fédération brésilienne crée une règle "Memphis Depay" (ex-OL)

Chambreur avec les Corinthians face à Palmeiras, Memphis Depay (ex-OL) a vu la fédération brésilienne sanctionner le geste qu’il a tenté.

Lob du milieu de terrain, panenka face à la Juventus, coups francs directs… La palette technique du Néerlandais Memphis Depay était déjà bien large lors de son passage en Ligue 1 avec l’OL (2017-2021). Depuis son départ vers le Brésil en septembre, le natif de Moordrecht s’est imposé comme le leader offensif des Corinthians. Il brille avec son nouveau club (10 buts et 7 passes décisives en 24 matchs de championnat). Seulement âgé de 31 ans, l’ancien attaquant lyonnais en a encore sous le pied. Et pour le montrer, il monte désormais sur les ballons pour chambrer ses adversaires.

Le 28 mars, lors du match retour de la finale du tournoi de pré-saison, le numéro 10 des Auriverde est monté sur le ballon alors qu’il tentait de gagner du temps au poteau de corner pour valider la victoire de son équipe (victoire 1-0 sur la double confrontation). Un geste qui avait suscité la colère de ses adversaires et qui avait provoqué une bagarre générale. Deux cartons rouges avaient été distribués.

La fédération brésilienne s’est emparée de l’affaire

Scandale au Brésil. Les fervents supporters du joga bonito pestent contre une règle mise en place par la CBF, la fédération brésilienne de football. En réponse au chambrage de Memphis Depay, elle a décidé de sanctionner le fait de monter sur le ballon "par un coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse, à exécuter à l’endroit de l’infraction, et d’avertir le contrevenant par un carton jaune".

Cette décision a provoqué l’indignation de nombreuses stars brésiliennes du football, à l’image de Neymar affirmant que "le football devient de plus en plus ennuyeux". Le principal concerné a, lui aussi, réagi en montrant sa farouche opposition à la Fédération : "La joie et la passion que nous exprimons sur le terrain ne devraient pas connaître de limites. Concentrons-nous sur les règles qui peuvent améliorer le sport".

Amateur des prises de risque sur le terrain, l’ancien Barcelonais a toujours prôné un football spectaculaire et perçu comme un show. Sous les couleurs rhodaniennes, il avait notamment marqué les esprits en janvier 2018. Marquant d’une frappe spectaculaire en pleine lucarne face au PSG au bout du temps additionnel, il avait offert la victoire aux siens (2 – 1). Il était par la suite redevenu, après son triste passage à Manchester United, le joueur spécial que l’on avait découvert au PSV.