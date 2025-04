John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

John Textor s’est de nouveau amusé à piquer le PSG dans une vidéo présentant la Coupe du monde des clubs. Mais DAZN a décidé de la supprimer.

John Textor, propriétaire de l’OL, s’est semble-t-il senti offensé par la suppression d’une vidéo le mettant en scène. Alors qu’il présentait de manière folklorique la prochaine Coupe du monde des clubs, il en avait profité pour exposer le calendrier de son autre club brésilien, Botafogo. Une annonce peu banale et destinée à tacler (encore une fois) l’un de ses futurs adversaires : le PSG. Une "petite équipe de Paris", selon ses dires. De quoi s’attirer les foudres de supporters du nouveau champion de France et susciter une polémique. À tel point que la plateforme DAZN, diffuseur de la compétition, a choisi de supprimer la vidéo de l’homme d’affaires.

Le PSG "oblige DAZN à la retirer"

Alors que les deux présidents lyonnais et parisien ne cessent de jouer au chat et à la souris depuis plusieurs semaines, il n’en fallait pas moins pour que John Textor monte au créneau. Face à la suppression de cette vidéo, il s’est empressé de la publier de nouveau sur son propre compte Instagram, dénonçant une censure "qui se porte bien dans le foot français". Il ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également accusé le PSG d’avoir "oblige[r] DAZN à la retirer". Cette nouvelle bataille dans la guerre Nasser-Textor ne risque pas d’apaiser la situation. Les deux hommes étant diamétralement opposés dans la façon de promouvoir le football français. L’un se fait plus discret tandis que l’autre fait le show tout en appelant à "se décoincer un peu et à s’amuser dans le foot".