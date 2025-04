Ligue 1 : un OL qui ne se laisse pas abattre

Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire à Toulouse (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)

Samedi, l’OL est parvenu à renverser le LOSC malgré l’ouverture du score très précoce. Une spécialité maison, puisqu’il a pris 16 points lorsqu’il a été mené.

Même si tout n’est pas parfait dans cette formation de l’OL, on peut au moins lui reconnaître sa faculté à ne pas se laisser abattre. Elle ne parvient pas toujours à dompter ses adversaires, mais elle sait renverser des situations. Et lorsqu’elle est menée au tableau d’affichage, les équipes adverses ne sont pas forcément très sereines.

En effet, avec les trois points décrochés samedi contre Lille (2-1), l’Olympique lyonnais a désormais glané 16 unités en ayant à courir après le score. Seul le club de Monaco fait aussi bien cette saison en Ligue 1. Pourtant, les Dogues avaient lancé les hostilités après moins d'une minute.

Deux fois contre Lille

Dans le détail, l'OL a gagné à cinq reprises en étant mené sur l'exercice 2024-2025. On se souvient des succès contre Strasbourg (4-3), Toulouse (1-2) et très récemment Brest (2-1), Le Havre (4-2) et donc le LOSC. Il a aussi arraché un point dans le nord en novembre, toujours face aux troupes de Bruno Genesio (1-1).

Forcément, si l’on prend en considération les 48 unités actuelles des coéquipiers d’Alexandre Lacazette, on se dit que sans ces renversements, cette saison n’aurait pas le même visage. Un bon signe aussi de montrer sa force de caractère dans le sprint final.