En réponse à Al-Khelaïfi, Textor a fait le show avant OL - PSG

Après une semaine de révélation et sur fond de tensions avec Nasser Al-Khelaïfi, John Textor a encore joué le jeu de la communication. Le propriétaire de l’OL a débarqué avec un chapeau de cowboy, en référence aux propos de son homologue parisien.

La rencontre était attendue mais elle n’a finalement pas eu lieu. Après une semaine de révélations et de sorties médiatiques, les retrouvailles entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi avaient presque occupé à elles seules l’espace médiatique de cet OL - PSG, dimanche soir. Seulement, bien plus préoccupé par le tournoi de tennis de Doha que cette affiche de Ligue 1 où le suspense sportif n’avait que peu d’intérêt, le président parisien a avant tout brillé par son absence. Cela n’a pas empêché les supporters lyonnais de s’offrir des banderoles à son encontre. Un tifo d’abord à l’entrée des joueurs avec le mots "Qatar mafia" et autre "LFP sous-fifres". Puis une banderole sur le ton de l’humour en référence à la réunion des droits TV de juillet 2024 : "Nasser, ne quitte pas seulement les appels Teams, quitte le football français !".

Nasser Al-Khelaïfi n’est pas présent ce dimanche mais le président du PSG a le droit à son tifo de la part des Bad Gones #OL #OLPSG pic.twitter.com/MOG1tcB4WB — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 23, 2025

Un jeu de communication toujours bien ficelé

Autant de messages à destination de Nasser Al-Khelaïfi qui ont certainement dû faire sourire John Textor. Lui bien présent au Parc OL pour cette affiche de la 23e journée de Ligue, l’Américain a fait le show "à l’américaine", pourrait-on dire. Traité de "cowboy" par son homologue parisien lors de la réunion de juillet, Textor a poussé la boutade jusqu’au bout dans un jeu de communication bien ficelé. Nombreux étaient les supporters qui espéraient voir le propriétaire débarquer à Décines avec un chapeau de cowboy. Une attente entendue puisque John Textor a mis son plus beau chapeau au moment de l’entrée des Lyonnais pour l’échauffement d’avant-match. Un clin d’œil qui a logiquement plu au public rhodanien. Un show comme Textor l’aime et qui permet dans le même temps de faire oublier certains sujets bien plus sensibles.