John Textor lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Présent ce dimanche au Parc OL pour le match contre le PSG, John Textor n'a pas échappé aux questions sur la guerre interne au sein de la Ligue 1 et notamment avec Nasser Al-Khelaïfi.

Cet OL - PSG (2-3) a livré une fin de match complètement folle !

John Textor : C'était une soirée folle, mais aussi frustrante. C'était excitant de voir l'équipe se battre. C'est génial de voir un super match. On a eu tellement de problèmes en dehors du terrain ces dernières semaines, en particulier cette semaine, c'est vraiment formidable de voir un super match de football. J'ai aimé la lutte dans l'équipe. Je pense qu'on a appris beaucoup de notre équipe ce (dimanche) soir. Je pense que ça nous donne quelque chose à construire pour le reste de la saison et la bataille pour la Ligue des champions.

Vous êtes arrivé avec un chapeau de cowboy. C'était un moyen de répondre à Nasser Al-Khelaïfi ?

C'était pour s'amuser, j'essaie de divertir. Je ne suis pas vraiment un cow-boy, je ne porte pas de veste cow-boy, à moins que ce soit Halloween. Je pensais juste que j'allais m'amuser avec ça. C'était un message amusant pour Nasser, rien de plus.

Il y a de la déception après cette défaite ?

Nous avons lutté, nous avons lutté fort. Nous avons appris quelque chose sur notre équipe. Je pense que tout le monde dans ce Parc OL se sent très mal pour la défaite, mais est très fier de la lutte. Nous allons prendre ce genre d'attitude pour le reste de la saison et pousser pour la Ligue des champions.

"Ces réserves contre Almada sont une guerre interne stupide"

L'OL peut-il battre le PSG un jour ou l'autre ?

Quelqu'un va les battre et nous allons les battre un jour, mais oui, ils sont au-dessus dans cette campagne, c'est clair.

Que pensez-vous de la déclaration de Pablo Longoria sur les arbitres samedi ?

Je n'ai pas l'habitude de regarder les matchs de Marseille, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il est membre de conseil directoire de la Ligue. Je pense que c'est très décevant quand on essaie de mettre en avant la qualité du football français qu'un membre fasse une déclaration si émotionnelle sur la Ligue. Je suis sûr qu'il s'est calmé et qu'il a regretté ces commentaires. Tout le monde peut être déçu de temps en temps.

La corruption, c'est un mot fort ?

Oui, c'est un mot fort. C'est vraiment un mot fort. J'ai combattu la corruption dans différents domaines du football, la manipulation des matchs, ce genre de choses. Mais je ne sais pas, je n'ai pas regardé le match, je n'ai pas vu s'il y avait quelque chose qui méritait d'être appelé comme ça.

"La DNCG a été clair sur le fait qu'on pouvait recruter en prêt cet hiver"

Sur le cas des droits TV, est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver une solution maintenant avec le LFP ?

Je ne suis pas impliqué dans ça. J'étais impliqué dans cette très drôle réunion. Mon problème est la parité. Je laisserai les gens qui étaient dans les médias français combattre celui-là. Oui, c'est vrai, je suis probablement l'unique propriétaire qui a construit sa richesse en téléchargeant par un protocole IP des matchs de football dans le monde entier. Donc, je pense que j'ai quelque chose qui peut permettre de contribuer au débat. Maintenant, ce n'est pas le moment de parler de ça. C'était un bon match de football, avec des bons joueurs. C'est vraiment agréable que le football a été mis à l'honneur ce (dimanche) soir. On s'inquiètera de la politique plus tard.

Est-ce que vous pensez qu'il y a une guerre interne à la LFP entre certains présidents ?

Vous savez, c'est tellement coordonné ces réserves à propos de Thiago Almada. Nous avons eu ce que nous croyons être des sanctions inappropriées. La DNCG a dit qu'on ne peut pas recruter de nouveaux joueurs. Thiago était déjà au club avant les sanctions et il attendait juste la fenêtre. Quand la fenêtre est venue, la DNCG a été clair en écrivant qu'on peut recruter un joueur en prêt. Ils savent qu'on est un club multiclubs. Ils savaient qu'on allait prendre des joueurs d'Eagle Football. Donc ces réserves, c'est une guerre interne stupide. Tout le monde devrait lire la loi, la loi de la Commission européenne qui parle de subventions étrangères et si elles sont appropriées ou non. Elles ne le sont pas.