Un document dévoilé par "Complément d’enquête" sur France 2 et L’Équipe en dit plus sur la réunion concernant les droits TV du 14 juillet 2024, point de non-retour entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi.

Mercredi, DAZN a choisi de frapper fort de nouveau. Quelques jours après avoir mis sous séquestre 35 des 70 millions d’euros censés être versés pour l’échéance de février, le diffuseur de la Ligue 1 a réclamé une compensation de 573 millions d’euros à la LFP. Une attaque pour "tromperie sur la marchandise" et "manquement observé". Le dernier épisode d’une saga qui dure depuis plusieurs mois et qui était quasiment vouée à l’échec. Il n’y a d’ailleurs qu’à voir les discussions entre les présidents de Ligue 1 pour comprendre que ce dossier allait foncer droit dans le mur. Ce n’est pas d’ailleurs pas faute d’avoir vu certains clubs tirer la sonnette d’alarme. Joseph Oughourlian, président du Racing Club de Lens, n’était pas forcément favorable à la solution DAZN, tout comme John Textor.

"Tu es un tyran"

Le patron de l’OL avait d’ailleurs milité pour la création d’une chaîne propre à la LFP afin de limiter les dégâts et d’être moins dépendants. Des envies qui lui ont attiré les foudres de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et patron de beIN Sports. Entre les deux hommes, les relations se sont rafraîchies suite à cette question des droits TV et des documents dévoilés par "Complément d’enquête" et L’Équipe en disent plus sur ces fameuses réunions. "John, si tu es le meilleur expert, alors viens avec la garantie, mets-la dans ta plateforme et je serai le premier à voter pour, je te le promets. (…) Si tu as l'argent, viens maintenant, mets-le." Textor : "Donc mon opinion ne compte pas si je ne signe pas de chèque ?"

Le début d’une passe d’armes entre les deux hommes. Face au conflit d’intérêt PSG - beIN Sports, le propriétaire lyonnais ira jusqu’à dire que Nasser Al-Khelaïfi "est un tyran", à vouloir contrôler les paroles et attiser la peur. Des mots qui feront sortir de ses gonds le Qatari. "John, John, John, arrête de parler, tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu viens nous faire la leçon" Le point de rupture entre les deux hommes d’affaires qui ne se parlent plus désormais.