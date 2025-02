Avant l’OL, le PSG étrille Brest en Ligue des champions (7-0)

Déjà en position plus que favorable après le barrage aller, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Brest, mercredi soir. Avant d’affronter l’OL en Ligue 1, le club parisien a donné une leçon aux Brestois avec une victoire 7-0.

À la question de savoir si le PSG allait faire le plein de confiance avant sa venue à Décines dimanche (20h45), la réponse est clairement positive. Quatre jours avant d’affronter l’OL, le club parisien disputait mercredi soir son barrage retour de Ligue des champions. Quasiment assurés d’être en huitièmes après le match aller à Brest (0-3), les coéquipiers de Marquinhos n’ont pas déjoué au retour à la maison. Dans une rencontre à sens unique, le PSG n’a fait qu’une bouchée de la formation brestoise avec une victoire 7-0 et donc une qualification pour le tour suivant. Dans cette démonstration, Luis Enrique n’a pas eu à trembler et a ainsi pu gérer les temps de jeu dès la soixantième minute.

Sept buteurs différents

Car oui, le travail avait été fait depuis longtemps par ses joueurs. Dès le match aller en Bretagne pour commencer, mais aussi dès la première mi-temps de ce barrage retour. Il aurait fallu un miracle à Brest pour se qualifier et Barcola et Kvaratskhelia ont vite douché ces rêves de remontada. Dans un match à sens unique, la force collective du PSG a fait la différence avec sept buts venant de sept joueurs différents. La formation parisienne est en huitièmes de Ligue des champions et arrive sûre de sa force au Parc OL, dimanche (20h45).