Parc OL : une nouvelle pelouse pour OL - PSG

Encore critiquée par Rayan Cherki, la pelouse du Parc OL va être toute neuve en vue du choc contre le PSG, le 23 février. Dès le coup de sifflet contre Reims, le démontage du gazon a commencé.

Le 23 février prochain, les joueurs de l’OL n’auront plus l’excuse du terrain. Que ce soit face à Ludogorets ou dimanche contre Reims, Rayan Cherki n’avait pas manqué de critiquer l’état de la pelouse du Parc OL. Une des causes du manque de spectacle offert par les Lyonnais depuis un mois ? Cela pourrait être une des raisons mais ce ne sera désormais qu’un lointain cauchemar. Comme annoncé ces derniers jours, le gazon du Parc OL va faire peau neuve en vue du match contre le PSG dans quinze jours. L’opération changement a d’ailleurs débuté dès le coup de sifflet final du match contre Reims dimanche soir (4-0).

Les Jeux olympiques et la météo ont fait du mal

Le déplacement à Montpellier dimanche prochain va permettre au gazon de pouvoir prendre même un délai un peu plus long n’aurait pas été de trop. Mais vu l’état affiché depuis quelques semaines, l’OL n’avait pas forcément d’autres choix. Posée en juillet dernier après le concert de Taylor Swift, la pelouse décinoise avait été mis à rude épreuve avec les Jeux Olympiques et pas moins de dizaines de matchs en un temps réduit. Avec la reprise de la Ligue 1 et la Ligue Europa, elle n’a pas eu beaucoup le temps de respirer, n’étant pas aidée par les conditions météorologiques. Tout cela changera à compter du 23 février et la venue du PSG.