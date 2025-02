Performant avec l'OL, Tolisso a ce rêve bleu

Passeur décisif et buteur dimanche contre Reims, Corentin Tolisso confirme qu'il est l'un des meilleurs Lyonnais cette saison. À quelques semaines de la liste des Bleus, le milieu de l'OL a posé sa candidature.

Cela fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que le constat est fait. Corentin Tolisso est de retour à son meilleur niveau. Ce n’est pas sa performance dimanche après-midi contre Reims (4-0) qui va faire changer d’avis les observateurs. Une nouvelle fois capitaine en l’absence d’Alexandre Lacazette, le milieu de terrain a crevé l’écran à Décines. Ce lundi, il sera sûrement question de Rayan Cherki impliqué sur les quatre buts de l’OL, mais l’homme du match se nomme bien Corentin Tolisso. Aussi bien pour sa passe décisive pour Nicolas Tagliafico et son but à la 68e minute que pour son abattage tout au long de la rencontre. Avec ce "Coco" Tolisso, la formation lyonnaise dispose en son sein d’un joueur multitâche qui fait grand bien au système.

Comme à la Belle Époque juste avant son départ pour le Bayern Munich, le natif de Tarare est au four et au moulin. Capable de repli défensif, il apporte le surnombre offensivement pour une équipe qui a du mal à créer du mouvement. Sans lui, Pierre Sage puis Paulo Fonseca auraient certainement du mal à mettre en place une certaine façon d’attaquer. Ayant retrouvé ses jambes de 20 ans, Tolisso est loin du joueur hésitant à la recherche de sensations comme ce fut le cas depuis son retour à l’été 2022. Et ça change tout ou presque. "J'arrive à avoir la capacité à courir, à faire des appels. Et surtout, à revenir, c'est le plus important. Donc, voilà, il faut que je continue. Il faut que j'arrive à créer des occasions pour aider l'équipe à gagner. Il faut apporter cette profondeur aussi."

Six buts et six passes depuis le début de la saison

Aujourd’hui, aussi surprenant que cela puisse paraitre, il est bien le danger numéro 1 de l’OL offensivement derrière Rayan Cherki. Buteur contre Reims, il avait déjà trouvé la faille contre l’OM et Ludogorets la semaine précédente. En pleine bourre, il est utilisé en tant que meneur par Paulo Fonseca même s’il se voit plus comme "un 8 gauche. On dit que je suis plus haut sûrement par rapport à mes appels, mais ça ne change pas forcément de ce que je faisais ces derniers mois." Il est vrai que sous Pierre Sage, le milieu avait déjà cette habileté à attaquer l’espace qui obligeait le bloc adverse à reculer.

Contre Reims, il a été encore proche de la surface et on a pu voir sur une longue relance au pied de Perri qu’il pouvait jouer ce point d’ancrage comme un faux numéro 9. On avait déjà eu quelques prémices en 2017, notamment lors d’un match contre la Juventus Turin en Ligue des champions, mais Corentin Tolisso renaît clairement de ses cendres dans cet exercice 2024-2025. Avec six buts et six passes décisives, il est encore loin de ses statistiques d’avant-départ il y a sept ans (14 buts et 7 passes), mais le numéro 8 est sur un petit nuage.

Fonseca : "Il mérite s'il continue à ce niveau"

Jamais vraiment dans la langue de bois quand il s’agit de s’exprimer face à la presse, Corentin Tolisso est dur dans ses paroles quand il le faut. Mais aussi capable de passer des messages. Après cette victoire contre Reims, il ne s’est d’ailleurs pas caché. "Oui, l’équipe de France est dans un coin de ma tête. On verra ce qu’il se passe." La liste de Didier Deschamps est dans un mois et il peut encore se passer bien des choses. Mais le sélectionneur a toujours tenu le milieu en haute estime avec la Coupe du monde 2018 comme point d’orgue.

Peut-il faire de nouveau appel à l’ancien Munichois plus de trois ans et demi après sa dernière sélection ? À l’OL, on milite pour voir de nouveau un Lyonnais chez les Bleus. "Corentin est un joueur extraordinaire qui travaille beaucoup pour l’équipe. Je suis vraiment confiant que s’il continue à ce niveau, il mérite l’équipe de France", a déclaré Paulo Fonseca, imité par Georges Mikautadze. "Oui, bien sûr, il a le niveau (pour les Bleus). Il fait des super matchs depuis le début de saison. J'espère pour lui que ça paiera. Il nous parle beaucoup sur et en dehors du terrain, aussi dans les vestiaires." De nouveau prophète en sa ville, Corentin Tolisso espère désormais revoir un ciel totalement bleu.