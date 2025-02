Sans être flamboyant, l’OL retrouve la victoire contre Reims (4-0)

La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

N’ayant plus gagné depuis le 4 janvier dernier, l’OL a brisé sa spirale négative face à Reims. Sans montrer un visage séduisant, les Lyonnais ont assuré l’essentiel avec cette victoire 4-0.

Enfin ! Après plus d’un mois sans la moindre victoire, l’OL a renoué avec les trois points (4-0). Face à une formation de Reims tout aussi malade mais qui avait réussi à accrocher certains gros à son tableau de chasse, les supporters lyonnais n’espéraient rien d’autre qu’un succès. Qu’importe la manière. Ils n’ont pas été déçus ce dimanche après-midi avec une prestation rhodanienne très loin du compte mais qui ramène trois unités de plus au compteur. Et dieu sait à quel point elles font du bien. Aussi bien pour la tête qu’au niveau du classement.

Seulement, la satisfaction dominicale s’arrêtera à ce bilan comptable, car à l’heure de la sieste, le public décinois n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent pour se réveiller. L’OL reste une équipe qui se cherche et encore plus avec un changement d’entraîneur. Paulo Fonseca l’avait d’ailleurs concédé vendredi en conférence de presse, l’objectif des derniers jours est avant tout de faire en sorte que les joueurs comprennent la philosophie du Portugais.

Tolisso encore précieux

Ce dimanche, il n’y a pas eu de grandes révolutions, que ce soit dans le jeu ou dans les joueurs. Le technicien a maintenu sa confiance à la plupart des joueurs présents au coup d’envoi contre l’OM. Seuls Georges Mikautadze a remplacé Alexandre Lacazette, blessé, et Tanner Tessmann pris place dans l'entrejeu. Malheureusement pour l’attaquant géorgien, l’après-midi a encore été long, entre des appels dans le vide et approximations techniques de sa part. Mais à l'image de son équipe, son but en fin de match sera peut-être un déclic. Face à un bloc rémois reculé, l’OL a eu la possession, mais il a clairement manqué du mouvement pour ne serait-ce qu’apporter un peu de danger sur le but de Diouf.

Il a fallu attendre la 23e minute pour voir une première occasion franche pour les Lyonnais avec la frappe du droit de Nuamah de peu à côté. Bien maigre pour une équipe qui veut retrouver des couleurs. Finalement, le salut est venu par le seul homme dangereux côté lyonnais et c’est peut-être ça le plus grave. Souvent présent dans la surface, Nicolas Tagliafico est venu délivrer les 43 489 spectateurs présents au Parc OL. Sur une galette de Tolisso, l’Argentin a fusillé à bout portant Diouf pour le 1-0 (36e). Hormis une frappe lointaine de Tessmann dans le temps additionnel, ce fut tout dans cette première période insipide où Reims n’a rien montré.

Des prises de risque parfois inutiles

Pourtant, sans une grosse parade de Lucas Perri dès la 47e, le match aurait pu être bien différent. Encore endormis de cette première mi-temps, les joueurs OL ont mis du temps à rentrer dans sa deuxième mi-temps et ont failli être punis. Sans conséquence heureusement, mais avec cet OL, les supporters ont appris à vivre avec la peur. Il fallait un deuxième but et Saël Kumbedi a bien cru imiter son compère de la gauche. Seulement, Diouf s’est cette fois interposé (52e), maintenant Reims en vie. Avec la boule au ventre, l’OL s’est libéré grâce à Corentin Tolisso, encore au four et au moulin dimanche.

Sur un coup-franc déposé par Cherki, le capitaine lyonnais, bien abandonné par la défense rémoise, a placé un coup de tête imparable (2-0, 68e). Une délivrance avant que Paulo Fonseca ne fasse du turnover avec les rentrées de Malick Fofana, Thiago Almada et Ainsley Maitland-Niles. Les deux offensifs n’ont pas mis longtemps à se mettre en évidence, étant impliqués sur le troisième but rhodanien par Rayan Cherki et l'Argentin sur le quatrième. Le score est flatteur, mais l’OL assure ce qu’il cherchait. Une victoire et un peu de confiance retrouvée.