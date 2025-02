Pour sa première à Décines, Paulo Fonseca a vu l’OL mettre un terme à sa spirale négative avec une victoire 4-0 contre Reims. Néanmoins, l’entraîneur portugais est conscient des progrès qu’il reste à faire.

Est-ce une victoire méritée pour l’OL ce dimanche ?

Paulo Fonseca : Reims est une bonne équipe. Ils ont bien défendu. En première mi-temps, on a eu un peu de difficulté pour se montrer dangereux, notamment dans le dernier geste. Mais nous avons fait preuve de patience pour faire les choses bien. On a eu des récupérations hautes. Ils ont essayé de contre-attaquer, mais on a contrôlé les transitions offensives de Reims. Il y a eu beaucoup de bonnes choses.

Vous disiez vouloir voir le travail de la semaine sur le terrain. Avez-vous été satisfait ?

On a vu du courage pour porter notre travail. Quand on perdait le ballon, on a vu des joueurs qui cherchaient tout de suite à harceler. On a défendu très bien dans notre surface. Offensivement, je pense qu’il y a du travail à faire, spécialement dans la phase de construction. Le plus important est que les joueurs ont eu le courage de persévérer. On ne peut pas être parfait, on a besoin de s’améliorer. Il faut travailler.

"Encore un peu tôt pour voir Cherki et Almada ensemble"

Cette victoire donne-t-elle une confiance nécessaire au groupe ?

Les premiers jours où je suis arrivé, j’ai senti la confiance chez les joueurs. Aujourd’hui, j’ai dit aux joueurs que j’avais vu beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Nous croyons en notre façon de jouer, mais il faut continuer à travailler.

Rayan Cherki a été impliqué sur les quatre buts. Que pensez-vous de lui ?

Un joueur avec beaucoup de qualité. Toute l’Europe du football connait bien Rayan. Il a beaucoup travaillé défensivement, pour l’équipe. Il doit comprendre l’espace, le moment pour faire les choses. En première mi-temps, il a de bonnes . En deuxième mi-temps, il a plus respecté le jeu. Il a cherché les espaces, il l’a très bien.

On a vu une connexion avec Thiago Almada en fin de match. Peut-on les voir ensemble ?

Thiago est un joueur très fort avec beaucoup de qualité. Il sera un joueur très important pour notre équipe dans le futur. C’est un joueur très intéressant qui est vraiment fort techniquement. Mais il travaille aussi beaucoup pour l’équipe. On peut avoir la possibilité d’avoir Rayan et Thiago en même temps. Mais, on ne veut pas non plus compliquer les choses pour le moment. On a beaucoup de travail. Dans le futur, on peut avoir une structure différente pour avoir Rayan et Thiago sur le terrain.