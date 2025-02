Pas vraiment servi et peu à son avantage pendant 90 minutes, Georges Mikautadze a finalement marqué en toute fin de match. S'il n'y voit pas un déclic, l'attaquant de l'OL se satisfait d'avoir retrouvé le chemin des filets.

Dans cette victoire de l'OL (4-0), vous avez réussi à y aller de votre but sur ce service de Cherki...

Georges Mikautadze : Je sais où il allait la mettre, puisqu'on avait parlé avant le match, et même pendant les entraînements. Je fonce au deuxième poteau et je mets le pied pour mettre le ballon.

Il fait plaisir ce quatrième but ?

Oui, les quatre buts font plaisir. On a fait un match complet, on n'a pas pris de buts, on en a marqué quatre et on a les trois points. Au final, ça fait du bien. On va se donner à fond pour continuer à gagner des matchs et monter dans le classement.

Il y avait une forme de pression après les défaites de Lille, de Monaco, de Lens ?

Pas vraiment, mais on savait qu'on avait besoin de points. Aujourd'hui, on est venu, on a fait le travail ici, chez nous, pour prendre les trois points.

Que vous demande de plus ou de différent, Paulo Fonseca par rapport à ce que vous avez mis en place aujourd'hui ?

On arrive à faire plus de jeux, on défend en plus tous ensemble. Collectivement, c'est de mieux en mieux, et c'est de bon augure pour la suite.

"Le coach a son style et on apprend à s'adapter"

Un petit mot sur cette première semaine avec Fonseca, comment ça s'est passé, comment il s'adapte ?

Super, on s'adapte bien à lui, et lui aussi. Il a son style de jeu, et on travaille la semaine pour faire, comme ce dimanche après-midi, des bonnes prestations.

Votre but est arrivé assez tard, finalement, dans le match. Est-ce qu'à un moment, il y avait un peu de frustration ? (2:14) Est-ce qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver ?

Non. Après, je suis quelqu'un qui y croit tout le temps. Je n'ai pas eu d'occasion jusqu'à la 90e, la dernière. Je me disais que j'allais en avoir une, et il fallait que je la mette dedans. Et c'est chose faite.

Comment traverse-t-on un tel match ? On vous a vu redescendre beaucoup, faire beaucoup de choses, mais peut-être pas forcément toucher les ballons.

J'essaie de créer des espaces pour mes partenaires, de demander dans la profondeur, de venir jouer dans les pieds. C'est ce que le coach nous demande de faire, à nous les attaquants. C'est bien que je sois récompensé à la fin.