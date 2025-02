Avant Reims, l’OL a vu ses concurrents tenus en échec

Ayant loupé plusieurs opportunités en 2025, l’OL n’a plus de temps à perdre. Avec les défaites de Lille, Monaco et Lens, les Lyonnais peuvent combler une partie de leur retard.

En janvier, l’OL a eu plus d’une fois l’opportunité de s’immiscer sur le podium, ou du moins de s’en rapprocher. Malheureusement, avec seulement deux points pris sur les quatre derniers matchs, difficile d’espérer se mêler à la bataille pour la Ligue des champions. Plutôt que de regarder devant, les Lyonnais doivent avant tout regarder derrière. Avant d’affronter le Stade de Reims à 15h ce dimanche, l’OL pointe à la 8e place après la victoire de Brest vendredi face à Nantes. Contre une formation rémoise qui n’a plus gagné depuis le 10 novembre dernier, mais qui a tenu en échec les gros de Ligue 1, les coéquipiers de Clinton Mata n’auront pas forcément la tâche facile. Pourtant, il faudra prendre des points pour se remettre d’aplomb au niveau comptable.

Retrouver les places européennes ce dimanche

Paulo Fonseca a rappelé l’importance des matchs contre Reims et Montpellier afin de se remettre dans une position favorable pour la course à l’Europe. Comme en janvier, l’OL a une nouvelle opportunité de combler son retard. En ce début de 21e journée, Monaco a logiquement perdu contre le PSG et laissé sa place sur le podium, au profit de Nice, vainqueur de Lens. Sixièmes, les Lensois sont à trois longueurs devant l’OL. Une victoire lyonnaise remettrait le club rhodanien dans les places européennes et le rapprocherait de Lille, battu 2-1 à la surprise générale à domicile par Le Havre samedi. Mais entre les projections et la réalité du terrain...