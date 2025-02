Incertains ces dernières heures, Yehvann Diouf et Keito Nakamura seront bien présents ce dimanche à Décines. Tout comme Teddy Teuma, pourtant annoncé forfait. Une bonne nouvelle pour Reims.

Samba Diawara peut regretter de ne pas compter sur Jordan Siebatcheu, sorti sur blessure contre Bourgoin et certainement absent plusieurs semaines, mais l’entraîneur de Reims a reçu plusieurs bonnes nouvelles ces dernières heures. Obligé de se passer de Yehvann Diouf en Coupe de France, le technicien aura son capitaine à disposition ce dimanche face à l’OL. Après avoir passé des tests à Tola-Vologe samedi, le gardien a été jugé apte à tenir sa place, tout comme Keito Nakamura. Néanmoins, samedi matin, Samba Diawara avait de "gros doutes" sur la participation du Japonais, en délicatesse avec son mollet depuis deux matchs.

Teuma, une présence avant tout anecdotique ?

Toutefois, avec un groupe de 22 joueurs retenus, l’entraîneur de Reims a vu large, ce qui laisse supposer que des choix et des incertitudes demeurent dans le groupe. On pense notamment à Teddy Teuma qui est présent dans la liste, bien qu’annoncé forfait depuis plusieurs jours. Avec le reste du groupe depuis jeudi et l’arrivée à Bourgoin, le milieu de terrain profite-t-il avant tout de sa présence dans ce mini-stage ? Réponse à 14h avec la composition des équipes.

Le groupe de Reims : Butelle, Diouf, Olliero - Kipre, Sangui, Buta, Akieme, Sekine, Jeng, Diadie - Teuma, Atangana, Patrick, Zabi, Gbane, Am. Koné - Ito, Nakamura, Diakhon, Sissoko, Diakité, Orazi.