Corentin Tolisso (OL) face à Atangana (Reims)(Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Ce dimanche (15h), l’OL accueille le Stade de Reims dans le cadre de la 21e journée de championnat. Les Lyonnais devront faire face à des Rémois malades en Ligue 1 depuis la reprise.

Un match particulier s’annonce pour l’OL, car cela correspondra à la première de Paulo Fonseca à Décines. En effet, les Lyonnais accueillent le Stade de Reims ce dimanche (15h) pour le compte de la 21e journée de championnat. En difficulté depuis le début de l’année 2025, la formation lyonnaise va affronter des Rémois également malades en Ligue 1 depuis la reprise. Sur leurs cinq derniers matchs de championnat, les coéquipiers de Junya Ito n’ont remporté aucune de leurs rencontres. Sur l’ensemble de ces cinq parties, Reims a réalisé deux matchs nuls (face au Havre et contre PSG) et trois défaites (face à Saint-Étienne, Nice et Nantes).

Des lacunes défensives

Ces mauvais résultats sont liés aux énormes problèmes défensifs de la formation rémoise. Effectivement, lors de leurs cinq derniers matchs, Teddy Teuma, qui sera absent dimanche, et ses coéquipiers ont concédé un total de 11 buts. Une statistique qui met en évidence les failles défensives de l'actuel 13e de la Ligue 1. C'est donc à l'OL de tirer profit de ces faiblesses pour obtenir un résultat positif et retrouver le chemin de la victoire, car le bilan lyonnais n'est guère mieux en 2025.