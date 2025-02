Lacazette absent de la séance avant OL - Reims

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki avant OL – Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sorti contre Marseille en se tenant derrière la cuisse, Alexandre Lacazette avait pourtant pris part aux séances de la semaine. À deux jours d’OL - Reims, le capitaine était cependant absent du groupe de 23 joueurs ce vendredi.

Après la défaite contre l’OM dimanche dernier, les joueurs de l’OL ont repris l’entraînement mardi. Pour cette nouvelle semaine de travail, Paulo Fonseca a eu un peu plus de temps pour préparer la réception de Reims, ce dimanche (15h). Toutefois, une victoire est attendue au Parc OL pour briser la spirale négative et retrouver les trois points qui font tant défaut aux Lyonnais. Il faut remonter au 4 janvier dernier et le succès étriqué contre Montpellier pour les voir célébrer les trois points. Face à une formation rémoise également dans le dur en championnat avec aucune victoire, mais quart de finaliste de Coupe de France, l’entraîneur portugais devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. Reste le cas Alexandre Lacazette à éclairer.

Perret et Dorival encore avec les pros

Le capitaine de l’OL est sorti en se tenant derrière la cuisse au Vélodrome. Néanmoins, il avait bien été présent lors des séances du début de semaine. Présent en centre d’entraînement ce vendredi, est-il avant tout ménagé par le staff lyonnais en vue de la réception de Reims ? Paulo Fonseca devrait donner des éléments de réponse lors de sa conférence de presse. Quoi qu’il en soit, le technicien lyonnais a vu Malick Fofana reprendre normalement avec le groupe et ce vendredi, Romain Perret et Pierre-Antoine Dorival ont été une nouvelle fois conviés à la séance.