L’adaptation, maître-mot de cette semaine à l’OL

Après une préparation express avant l’OM, Paulo Fonseca a pu travailler plus longuement avec son nouveau groupe. Durant cette première semaine de travail à l’OL, joueurs et staff ont tenté de s’apprivoiser.

La prise en mains avait tellement été rapide qu’il avait fallu faire au plus pressé dimanche dernier à Marseille. Officiellement nommé comme coach de l’OL le vendredi, Paulo Fonseca n’avait eu que deux séances pour préparer le déplacement sur la Canebière. Cela s’était ressenti dans le projet de jeu présenté par les Lyonnais au Vélodrome avec une première mi-temps durant laquelle l’OL s’était appliqué à bien défendre. Cela n’avait pas été pour déplaire au coach portugais, qui aurait malgré tout aimé quelques velléités offensives. Les joueurs rhodaniens l’ont bien plus montré durant le second acte mais cela s’est transformé par trois buts encaissés.

À se demander si l’OL n’aurait pas mieux fait de jouer acculer sur son but pendant 90 minutes pour ramener a minima un point. Avec cette préparation express, difficile de tirer une première vraie conclusion sur Paulo Fonseca. Ce ne sera pas forcément plus le cas dimanche (15h) contre Reims, même si Fonseca a promis "un visage bien différent" et qu’il espère voir sur le terrain "ce qui a été travaillé durant la semaine au niveau de l’organisation défensive et du jeu de position."

Beaucoup de vidéos au programme

En poste depuis une semaine, le technicien a pu travailler plus en profondeur avec son nouveau groupe, même s’il assure qu’il n’a pas de baguette magique et que la transformation ne sera pas "du jour au lendemain". Toutefois, depuis quatre séances après la défaite à Marseille, le nouveau staff lyonnais cherche avant tout à inculquer les ingrédients qui vont permettre à l’OL de retrouver des couleurs et pourquoi pas le haut du classement. Au GOLTC, la philosophie de jeu n’a pas changé par rapport à Pierre Sage. Paulo Fonseca veut voir son équipe jouer et il l’a encore rappelé vendredi face à la presse. Seulement, l’ancien coach du LOSC se démarque de son prédécesseur avec une vraie présence dans les séances d’entraînement qui connaissent une petite rallonge depuis une semaine.

Est-ce avant tout une volonté de faire passer les bons messages pour que les fondations soient solides ? Pas forcément par rapport à ce qui a pu être remonté dans le nord de la France ou à Milan. Depuis mardi, les joueurs de l’OL ont dû ingurgiter beaucoup d’informations sur le nouveau management venu du Portugal. "Nous avons fait de la vidéo avec les défenseurs, les milieux, mais aussi le gardien. Sur le terrain, les moments de transition défensive. Nous avons fait des exercices sur comment défendre dans la surface, des exercices de pressing. Il a fallu faire un peu de tout." Le chantier est important à Décines et Paulo Fonseca n’hésite donc pas à donner de sa personne.

Fonseca plus intrusif que Sage durant les séances

L’heure n’est pas à comparer la méthodologie de l’un et de l’autre, mais le Portugais est bien plus intrusif et vocal dans les séances que pouvait l’être Pierre Sage. Ce dernier avait d’ailleurs fait le choix de s’entourer de plusieurs adjoints pour pouvoir avoir une vue d’ensemble plus reculée. Jamal Alioui dirigeait les exercices, secondé par Damien Della Santa, toujours dans le staff de Fonseca mais dont les prérogatives ont fondu comme neige au soleil avec l’arrivée du Portugais.

Ce dernier veut contrôler et imposer son rythme et n’hésite pas à stopper un exercice afin que les principes soient bien acquis. Une nouvelle méthode de travail qui force les joueurs à s’adapter après quinze mois sous Pierre Sage. "Cette semaine d’entraînement a été très importante pour le match de ce week-end et comprendre ce que veut le coach, a avoué Lucas Perri. L'organisation tactique est un peu différente. Chaque entraîneur a sa philosophie. On travaille beaucoup la défense en ce moment, car on doit s’améliorer."

À l’image du gardien brésilien qui travaille désormais avec Antonio Ferreira, qui apporte "quelques détails", les joueurs lyonnais sont un peu dans l’inconnu malgré une certaine continuité entre Pierre Sage et Paulo Fonseca. Mais comme toujours, seul le terrain fait foi et seule la victoire contre Reims sera belle. Parce qu'à Lyon, on a eu l’habitude des belles paroles et moins des actes. Tout ne sera pas parfait en six séances d’entraînement, mais dans cette semaine d’adaptation, il serait bon de voir certaines prémices d’amélioration. Histoire de réussir à concilier nouvelle philosophie et urgence de points.