Lucas Perri, gardien de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Cela fait un an jour pour jour que Lucas Perri a fait ses débuts avec l’OL. Présent en conférence de presse, le Brésilien a exprimé sa fierté d'appartenir à l'équipe lyonnaise.

Déjà un an pour Lucas Perri. En effet, le 7 février 2024, le portier brésilien faisait ses débuts sous le maillot de l’OL un mois après sa signature officielle avec le club. Pour sa première apparition, la formation rhodanienne était opposée au LOSC. Des débuts très réussis puisque l’Olympique lyonnais s’était imposé (2-1) et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France.

"Je suis fier de jouer pour ce blason"

Depuis son arrivée, Lucas Perri a gravi les échelons. Au départ remplaçant d’Anthony Lopes, il s’est imposé comme le numéro 1 cette saison, entraînant le départ de son concurrent. Un an après ses débuts, le gardien lyonnais compte 32 rencontres à son actif pour un total de 2 880 minutes jouées sous le maillot de l’OL.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le Brésilien a fait part de sa fierté de pouvoir jouer pour l’Olympique lyonnais. "Cela fait un an que je suis ici. Premièrement, j'ai appris une nouvelle langue. En tout cas, j'ai progressé (en français) depuis l'année dernière. Puis j'ai appris à vivre dans une nouvelle ville. J’aime beaucoup Lyon, la ville est très belle. J’ai déjà vécu de belles choses et j’espère que cela va continuer, car je suis fier d’être à l’OL et de jouer pour ce blason", a déclaré Lucas Perri. Une façon de répondre aux rumeurs qui l'associent à Newcastle ces dernières heures ?