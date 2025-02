Malick Fofana face à Lucas Hernandez lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À quinze jours des rencontres, la LFP a enfin annoncé la programmation de la 23e journée de Ligue 1. Sans surprise, l’OL recevra bien le PSG le dimanche 23 février à 20h45.

Mieux vaut tard que jamais, mais cela reste malgré tout problématique concernant la préparation des déplacements pour les supporters adverses. Pas vraiment pressée d’annoncer la programmation de la 23e journée de Ligue 1, la LFP a attendu la dernière quinzaine pour le faire. En effet, il a fallu attendre vendredi soir pour que la Ligue se décide enfin à fixer définitivement les dates et horaires des neufs matchs de cette nouvelle journée du championnat de France. En recevant le PSG, l’OL avait peu de chance de voir une surprise pointer le bout de son nez. Et de surprise, il n’y en a pas eu concernant le jour de ce choc.

Un premier coup pour Fonseca ?

Comme cela avait été indiqué en début de saison par DAZN, le match entre l’OL et le PSG se tiendra le dimanche 23 février à 20h45 du côté du Parc OL. Après Reims ce dimanche (15h), Paulo Fonseca vivra son deuxième match à domicile avec la venue des joueurs de Luis Enrique. Un défi de taille, d'autant plus qu'à l'aller, l'OL avait déjoué et s'était incliné au Parc des Princes. Dans leur désir de remonter au classement, les Lyonnais seraient bien avisés de faire un résultat contre l'ogre parisien.