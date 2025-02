OL - Mercato : après Mata, Galatasaray aurait tenté Maitland-Niles

Ainsley Maitland-Niles avec Corentin Tolisso lors de Lille – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

À la recherche d’un polyvalent défenseur, Galatasaray avait ciblé Clinton Mata. Seulement, l’OL a clairement annoncé que l’Angolais n’était pas à vendre. Le club turc aurait alors tenté d’attirer Ainsley Maitland-Niles en prêt.

Avec Galatasaray, le message est au moins clair. Le club turc est à la recherche d’un défenseur polyvalent capable d'occuper le poste de piston droit. Pouvant encore recruter pendant quelques jours, les dirigeants stambouliotes tentent de s’activer dans cette dernière ligne droite et avaient ciblé Clinton Mata. Deux offres sont arrivées sur les bureaux lyonnais, mais la porte a été fermée à double tour. L’OL ne comptait pas se séparer du défenseur angolais et a donc dit non à un départ.

L'Anglais dans le dur ces dernières semaines

Après l’échec Mata, Galatasaray aurait tenté d’attirer un autre joueur de Ligue 1 avec Przemysław Frankowski qui évolue au RC Lens. Même réponse dans le nord de la France que dans la capitale des Gaules, mais la formation d’Istanbul n’aurait pas baissé les bras pour autant, d’après Foot Mercato. En effet, Galatasaray aurait fait une offre au club rhodanien pour récupérer Ainsley Maitland-Niles sous la forme d’un prêt. Pas de quoi convaincre l’OL de lâcher son international anglais, malgré des dernières sorties en dedans.