Mercato : Mata ne quittera pas l’OL cet hiver

Malgré le pressing de Galatasaray ces dernières heures, Clinton Mata va finir la saison avec l’OL. Le défenseur angolais a vu le club lyonnais lui annoncer son intention de le garder au moins pour les six prochains mois.

Avec neuf départs et près de 34 millions d’euros récoltés cet hiver, l’OL a plutôt bien géré son mercato au niveau des ventes. La rotation se retrouve désormais limitée pour Paulo Fonseca, mais il y avait un besoin de vendre. Cependant, le club lyonnais n’a pas hésité à sortir les barbelés pour bloquer certains éléments convoités. Dans le désir de "rester ambitieux", comme l’a souligné Matthieu Louis-Jean, l’OL a fait le choix de ne pas se séparer de cadres. On pense notamment à Rayan Cherki dont le départ vers le Borussia Dortmund a été bloqué par John Textor. Mais il a également été question de Clinton Mata ces dernières heures, avec le pressing de Galatasaray. "La décision est définitive, il ne partira pas, a déclaré le directeur technique. C'est toujours des situations un peu complexes et difficiles. Surtout que le marché turc ferme après notre marché. Donc ce n'est jamais simple à gérer. Après, on l'a fait calmement, on a parlé avec Clinton. Je pense qu'il a compris l'ambition du club et les objectifs. Je pense qu'il n'y a pas de sujet à l'instant T."

Pas de solution de repli en cas de vente

Si le mercato hivernal a fermé ses portes en France depuis lundi soir, d’autres pays comme la Turquie font encore un peu de rab. En ce sens, Galatasaray a tenté de recruter Mata pour combler un manque défensif. Une première offre de cinq millions d’euros, puis une seconde à huit ont été transmises à la direction lyonnaise, qui s’est montrée intransigeante, comme nous vous le révélions jeudi. Dans l’incapacité de remplacer le défenseur angolais avec le recrutement d’un défenseur, l’OL a fermé la porte à double tour. Au moins pour les six prochains mois.