Qualifié sans difficulté pour les phases finales, l’OL féminin attend depuis plus d’un mois et demi qui sera son adversaire en quarts de finale de Ligue des champions. Entre le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid, la réponse sera donnée ce vendredi à 13h.

Dans cette nouvelle semaine sans match, les joueuses et le staff de l’OL féminin attendent cette date du 7 février depuis déjà quelque temps. Après avoir passé sans encombre la phase de groupe de Ligue des champions avec six victoires en six matchs, les Fenottes savent que les choses sérieuses vont commencer à la fin mars. Si le mois de février est plutôt calme en raison de l’élimination en Coupe de France et la trêve internationale à venir, celui de mars sera bien plus chargé avec le retour de la compétition européenne et les quarts de finale. Il reste encore à savoir qui se mettra en travers de la route lyonnaise et trois clubs sont susceptibles de le faire : le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester City.

Le Real, tirage le plus abordable ?

Trois affiches assez relevées sur le papier, à l’image du plateau de ce début de phase finale. Jamais la Ligue des champions n’a semblé aussi relevée et l’OL féminin va donc devoir augmenter le curseur de l’exigence pour avoir une chance d’être au rendez-vous de Lisbonne en mai prochain. Avant de penser si loin, il faudra déjà passer le stade des quarts avec soit un déplacement en Allemagne, soit en Angleterre, soit en Espagne le 18 ou 19 mars, puis un retour à Décines le 26 ou 27 de ce même mois. Retrouver le Real serait d’ailleurs le scénario idéal si l’on en croit certain(e)s au GOLTC, mais il faudra attendre 13h ce vendredi et le tirage pour en avoir le cœur net.