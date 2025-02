Un mois de février plus que soft pour l’OL féminin

Après la victoire à Montpellier, les joueuses de l'OL sont de nouveau au repos. Elles ne disputeront qu’une seule rencontre en ce mois de février.

Au mois de février, l'OL féminin ne disputera qu'une seule rencontre. Le motif ? Les quarts de finale de la Coupe de France prévus en ce week-end du 9 février ainsi que la pause internationale commençant le 15 de ce même mois et se terminant le 1er mars. Alors, pour leur unique match du mois de février, les Rhodaniennes recevront Guingamp pour la 15e journée de championnat le samedi 15 février à 17h. Un mois de compétition qui sera donc très spécial pour les Lyonnaises et qui pousse donc Joe Montemurro et le staff lyonnais à devoir s'adapter.

"Est-ce que nous voudrions jouer des matches ? Oui, probablement"

Pour l'entraîneur de l'équipe féminine de l'OL, avoir seulement une rencontre à jouer sur une période d'un mois présente des avantages, mais aussi des inconvénients. "L'inconvénient, c'est qu'on peut parfois perdre le rythme. Mais d'un autre côté, nous pouvons gérer l'effectif très bien en termes de charge d'entraînement, en termes de gestion des petites blessures. Nous pouvons donc prendre notre temps. Est-ce que nous voudrions probablement jouer des matches ? Oui. Mais comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients", a déclaré le technicien australien.

Avec la blessure de Damaris Egurrola à Montpellier, ce calendrier allégé permettra à la Néerlandaise de ne pas manquer trop de matchs. Toutefois, Joe Montemurro ajoute que "le match est toujours la meilleure préparation. Nous ferons en sorte de donner de bonnes impulsions, de maintenir le rythme et de faire progresser le groupe en termes de mentalité et ainsi de suite. Car ce n'est pas facile". Pour ce faire, une opposition interne, plus qu'un match amical, devrait avoir lieu avant le match contre Guingamp, afin de garder le rythme et l'invincibilité dans cette Première Ligue.