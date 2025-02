Mercato : Dortmund confirme qu’il voulait recruter Cherki (OL)

Rayan Cherki buteur lors d’OL – Olympiakos (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré un pressing intense en fin de mercato, le Borussia Dortmund n’a pas réussi à attirer Rayan Cherki. La faute à l’intransigeance de John Textor.

À la différence de l’an passé ou même de la fin août, la fin du mercato hivernal a été des plus calmes lundi. Ayant réussi à pas mal dégraisser courant janvier, l’OL n’avait plus vraiment d’obligation de vendre comme l’avait annoncé John Textor lors de la présentation de Paulo Fonseca. Interdit de recrutement, le club ne pouvait pas plus acheter, si ce n’est se renforcer avec un prêt. Les téléphones des dirigeants lyonnais n’ont donc pas surchauffé lundi soir, même si un dossier a tenu en haleine les supporters rhodaniens sur ce dernier jour : celui de Rayan Cherki.

Quelles conséquences pour la deuxième partie de saison ?

Le joueur offensif était le dernier élément susceptible de mettre les voiles, surtout qu’un courtisan a cherché à passer la seconde dans cette dernière ligne droite. Déjà intéressé par Cherki l’été dernier, le Borussia Dortmund est revenu à la charge cet hiver, comme l’a confirmé Sebastian Kehl, le directeur sportif du BvB. "Il y a eu des discussions avec Lyon pour Cherki. Nous voulions le recruter. Il n’est pas venu parce qu’on n’arrivait pas à se mettre d’accord. On ne va pas s’immiscer dans le jeu de Lyon dans les médias."

Malgré une offre de 22,5 millions d’euros, soit la somme qui avait été convenue entre l’OL et le clan Cherki, John Textor s’est montré intransigeant. Il a rapidement annoncé que le numéro 18 ne quitterait pas les bords du Rhône et de la Saône. Une décision qui n’est pas forcément bien passée chez le joueur, qui aurait dépêché ses avocats afin de faciliter un départ cet hiver. Sans succès donc…