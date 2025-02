Mercato : Jule Brand à l’OL féminin l’été prochain ?

Après avoir renforcé son secteur défensif cet hiver, l’OL féminin devrait regarder en attaque pour l’été prochain. Parmi les jeunes joueuses les plus talentueuses d’Europe, Jule Brand serait intéressée pour rejoindre les Fenottes à l’issue de son contrat avec Wolfsburg en juin prochain.

Avec Tarciane et Elma Junttila Nelhage, l'OL féminin a misé sur l'avenir et préparé le terrain pour l'après Wendie Renard, mais aussi Vanessa Gilles, dont l'avenir reste incertain. Comme nous l'a rapporté Joe Montemurro ces dernières semaines, le club lyonnais a une pensée à court terme, mais aussi à très long terme et fait donc le choix de recruter des jeunes joueuses au gros potentiel. C'est ce qui est arrivé avec les deux défenseuses cet hiver et le mercato estival ne devrait pas déroger à ce nouveau projet. D'après BILD, les Fenottes pourraient bien faire un très gros coup cet été avec la venue de Jule Brand en provenance de Wolfsburg.

Finaliste de l'Euro 2022, médaillée aux JO 2024

Âgée de 22 ans, l'internationale allemande a déjà une solide expérience derrière elle, à l'image de cette médaille de bronze acquise aux Jeux Olympiques de Paris. Selon nos confrères de l'autre côté du Rhin, Brand serait plus qu'intéressée par le fait de rejoindre l'OL l'été prochain sous la forme d'un transfert gratuit puisqu'elle est en fin de contrat. Vainqueure du Golden Girl (meilleure joueuse de moins de 23 ans) en 2022, Jule Brand est capable d'évoluer sur les côtés de l'attaque ou dans une position plus axiale. En attendant de connaitre les avenirs de Laura Benkarth et Sara Däbritz, en fin de contrat chez les Fenottes, le contingent allemand pourrait bientôt compter un nouveau membre.