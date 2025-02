OL : Fonseca a connu les mêmes débuts que Blanc et Sage

Paulo Fonseca lors d’OM – OL (Photo by Christophe Simon / AFP)

Après seulement deux entraînements collectifs, Paulo Fonseca a fait ses débuts avec l’OL contre l’OM. Dans cette défaite, le Portugais a vécu le même scénario que ses prédécesseurs Laurent Blanc et Pierre Sage.

Il a à peine eu le temps d’enfiler le survêtement de l’OL qu’il a été propulsé directement dans le grand bain. Intronisé à la tête du club lyonnais vendredi dernier, Paulo Fonseca n’a eu que deux entraînements avec son nouveau groupe avant de connaitre sa première sortie lyonnaise. Avec un choc contre l’OM, on a connu mieux comme début et pourtant, le Portugais n’est pas passé loin de réussir à ramener quelque chose de la Canebière. Si la défaite finale (3-2) est presque logique, la rencontre laisse malgré tout des regrets sur le scénario. L’OL a eu l’occasion de faire le break après l’ouverture du score de Corentin Tolisso et a finalement craqué sous ses erreurs défensives. Comme les sept derniers coachs sur le banc lyonnais (intérimaires inclus), Paulo Fonseca n’a pas connu la victoire pour sa première.

Trois défaites à l'extérieur

Il n’en est pas passé loin et l’a effleurée du bout des doigts comme Laurent Blanc et Pierre Sage avant lui. Comme le nouvel entraîneur, les deux techniciens français se sont inclinés 3-2 pour leurs débuts avec l’OL. Et la ressemblance ne s’arrête pas seulement au score final, mais bien au scénario. Que ce soit à Rennes pour Blanc ou Lens pour Sage, ils ont tous connu la même physionomie de match avec une ouverture du score lyonnais. Cependant, les adversaires ont réussi à égaliser puis à passer devant avant que l’OL ne trouve les ressources pour revenir à 2-2. Mais, dans les trois cas, la formation rhodanienne a fini par s’incliner 3-2 à l’extérieur. Paulo Fonseca aimerait désormais ne pas avoir à vivre la même fin que ses prédécesseurs…