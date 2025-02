Mercato : l’OL et Textor ne veulent "pas négocier" pour Cherki

Suite à l’offre du Borussia Dortmund ce lundi matin, l’OL et John Textor ont réaffirmé leur volonté de ne pas se séparer de Rayan Cherki. Même si le joueur ne serait pas contre.

Le mercato hivernal est entré dans sa dernière ligne droite et cela risque d’être le calme plat entre Rhône et Saône. À l’instant T, seul le cas Rayan Cherki fait vraiment parler à l’OL. Ce lundi matin, les dirigeants lyonnais ont en effet reçu une offre en provenance du Borussia Dortmund. Celle-ci s’élèverait à hauteur de 22,5 millions d’euros, somme qui est plus ou moins avancée depuis quelques semaines. Seulement, ce montant n’a pas fait trembler John Textor qui a repoussé les avances du club allemand, comme écrit par nos confrères de L’Équipe. L’OL n’est d’ailleurs pas vendeur dans cette dernière ligne droite, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais, la faute notamment à un manque de temps pour trouver un remplaçant sous la forme d’un prêt.

"Pas l'intention de négocier avec Dortmund ni aucun autre club"

Le dossier Rayan Cherki est donc définitivement clos à quelques heures de la fin du mercato hivernal ? En interne, le joueur ne serait pas contre mettre les voiles, seulement, les portes semblent fermées à double tour. Contacté par Fabrizio Romano ce lundi après-midi, John Textor a réaffirmé son envie de conserver Cherki pendant six mois minimum. "Nous avons rejeté l'offre du Borussia Dortmund et nous n'avons pas l'intention de négocier avec eux ou avec un autre club." Une position ferme et définitive ?