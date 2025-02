Lors de la victoire de l’OL féminin face à Montpellier, Damaris Egurrola est sorti sur blessure. Ce mardi, la Néerlandaise se montre optimiste.

Plus de peur que de mal pour une joueuse de l’OL ? Le week-end dernier, les féminines de l’Olympique lyonnais affrontaient Montpellier dans le cadre de la 14e journée de championnat. Après une victoire face au PSG (2-0) deux semaines plus tôt, les Rhodaniennes avaient à cœur de confirmer. Et c’est chose faite, puisque les joueuses de Joe Montemurro se sont imposées sur le score de 4-1. Toutefois, le match ne s’est pas déroulé sans accroc, surtout pour Damaris Egurrola.

"Tout va bien, rien de grave"

En effet, la Néerlandaise est sortie pour une blessure au genou dès la 27e minute de jeu. Elle a passé des tests médicaux lundi afin d'en savoir plus sur son indisponibilité. Ce mardi, la milieu de terrain a affiché un optimisme sur ses réseaux sociaux. Sur une story publiée sur son compte Instagram, la joueuse de 25 ans assure que "tout va bien" et qu'il n'y a "rien de grave". Elle donne rendez-vous prochainement aux supporters, précisant qu'elle reviendra rapidement.

En revanche, on ne connaît pas encore la date de son retour. Contacté, le club a précisé qu'aucune communication spécifique ne sera faite à ce sujet. Elle pourrait postuler pour la réception de Guingamp samedi 15 janvier. Le prochain rendez-vous des Fenottes.