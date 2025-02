Première Ligue : non sans mal, l'OL féminin bat Montpellier (1-4)

En leader écrasant, l'OL s'est imposé à Montpellier en ouverture de la 14e journée de Première Ligue. Mais il craint d'avoir perdu pour un moment Damaris Egurrola.

Elles n'y étaient pas habituées, et il a donc fallu relancer la machine. Deux semaines après son dernier match, l'OL féminin a remis le bleu de chauffe vendredi soir du côté de Montpellier. Suite au succès 2 à 0 le 18 janvier sur la pelouse de son meilleur ennemi, le PSG, il a pris le large en tête de la Première Ligue. Mais encore fallait-il confirmer cela du côté de l'Hérault.

Face au 6e du championnat, l'Olympique lyonnais a d'abord été contrarié par son adversaire. Après un quart d'heure de jeu, il n'y avait pas grand-chose à signaler, les deux blocs faisant jeu égal. Le premier fait de jeu est d'ailleurs malheureux, puisque les Fenottes ont peut-être perdu pour un moment leur milieu de terrain Damaris Egurrola, sortie sur blessure au genou à la 27e minute.

Horan manque un penalty, mais marque avant la pause

Puis, la partie s'est emballée, avec dans la foulée, un penalty obtenu par Amel Majri mais manqué par Lindsey Horan (28e). Quelques instants plus tard, Wendie Renard a ouvert la marque sur un centre de l'Américaine (0-1, 30e). A la 37e, Majri a doublé la mise après une bévue de la gardienne montpelliéraine et une bonne passe de Melchie Dumornay.

On pensait alors les Rhodaniennes lancées vers un succès facile, mais c'était sans compter sur les ressources héraultaises. Par l'intermédiaire de Sonia Ouchene, le MHSC réduit le score à l'entrée du temps additionnel du premier acte (1-2, 45e+1). Le doute ne s'est pas installé dans les rangs des championnes de France en titre puisque Horan, après sa passe décisive, a enfin trouvé l'ouverture, bien servie par Sofie Svava (45e+2, 1-3).

De la gestion après la mi-temps

En gestion mais dominatrices après la pause, les joueuses de Joe Montemurro inscriront un but supplémentaire grâce à Sara Däbritz (1-4, 58e). Une fois les distances prises avec Montpellier, l'entraîneur australien a pu gérer les temps de jeu, procédant notamment à trois changements à la 67e minute.

L'OL (40 unités) prend provisoirement dix longueurs d'avance sur son poursuivant le plus proche, le Paris FC (30 points), et onze sur le PSG (29). Il n'est d'ailleurs plus très loin d'assurer mathématiquement sa place pour la phase finale. En attendant, le gros point noir reste la blessure d'Egurrola. La Néerlandaise va passer des examens prochainement pour en savoir plus. L'Olympique lyonnais ne jouera qu'une seule fois en février, contre Guingamp (15/02), mais c'est surtout pour la suite, et la Ligue des champions, que cela pourrait être préjudiciable.

Le 11 de l'OL et les remplaçantes : Endler - Carpenter (Huerta, 67'), Gilles, Renard (C), Svava – Egurrola (Däbritz, 27'), Marozsan, Horan (van de Donk, 75') – Diani, Dumornay (Hegerberg, 67'), Majri (Le Sommer, 67')