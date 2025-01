Chawinga préservée pour Montpellier - OL

Après un week-end sans match, l'OL féminin retrouve la compétition avec un déplacement à Montpellier, vendredi soir (21h). Pour cette rencontre, Joe Montemurro n'a pas retenu Tabitha Chawinga, préservée après une petite alerte.

Cela leur a fait bizarre. Pour la première fois depuis bien longtemps, les joueuses de l'OL ont dû regarder un week-end de football français sans en être l'une des protagonistes. La faute à une élimination précoce en Coupe de France. Deux semaines après la victoire au Parc des Princes, les Fenottes retrouvent le chemin de la compétition, vendredi soir à Montpellier. Pour cette rencontre de la 14e journée de Première Ligue, Joe Montemurro avait un groupe complet à sa disposition ce jeudi à l'entraînement. Toutefois, le coach australien a préféré laisser Tabitha Chawinga au repos.

De la patience pour Junttila Nelhage

Présente à la séance de veille de match, l'attaquante malawite a été préservée par le staff lyonnais, après une petite gêne. Pas de prise de risque inutile. D'autant plus que l'OL ne rejouera pas avant le 15 février et la venue de Guingamp à Décines. Pour ce qui est d'Elma Junttila Nelhage, il va continuer à s'armer de patience. La Suédoise ne fait toujours pas partie du groupe lyonnais et continue sa remise à niveau physique. "Elle est arrivée sans avoir beaucoup joué au football. Nous avons donc pensé que cette période, lorsqu'elle nous a rejoints, serait en fait sa mini pré-saison. Elle s'est vraiment habituée au rythme. Je dois dire que cette semaine, elle a été très, très bonne. Elle a franchi cette étape. J'ai hâte de la voir dans le groupe". Ce ne sera pas à Montpellier, mais très certainement dans quinze jours.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Svava - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Diani, Hegerberg, Le Sommer