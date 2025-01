Après Elma Junttila Nelhage, l’OL est en passe de signer la défenseuse Tarciane. Interrogée sur la Brésilienne, Joe Montemurro a préféré botter en touche.

Au sein de la section féminine de l’OL, il n’y a pas de restriction de recrutement. Les Fenottes sont libres de pouvoir se renforcer, sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme chez les garçons. Cela a d’ailleurs permis au club lyonnais de signer une recrue cet hiver avec Elma Junttila Nelhage. La jeune Suédoise prend ses marques, même si elle n’a pas encore connu de convocation de la part de Joe Montemurro. L’OL en a-t-il fini avec son mercato hivernal ? La réponse est non.

Comme révélé par des médias américains, la formation rhodanienne est en passe de signer une deuxième joueuse en cette fin janvier. Une deuxième défenseuse, en la personne de Tarciane. Interrogé sur ce possible renfort, Montemurro a préféré botter en touche, ce jeudi, à la veille du déplacement à Montpellier. "Il y a eu beaucoup de rumeurs, de cibles et de personnes que nous pourrions recruter. Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit parce que je ne sais pas vraiment où le dossier en est, pour être honnête. C'est la vérité, ce n'est donc pas le moment d’en parler." Ce sera bientôt le cas, car la vice-championne olympique brésilienne est attendue dans les prochaines heures pour satisfaire à sa visite médicale.

"Le club ne pense pas qu'à l'immédiat, mais aussi à l'avenir"

Avec Junttila Nelhage et Tarciane, l’OL se renforce défensivement, mais ces deux joueuses n’ont pas réellement vocation à déloger Wendie Renard et Vanessa Gilles dans l’immédiat. Toutes deux membres de la génération 2003, les deux jeunes défenseuses sont avant tout des paris sur l’avenir pour les Fenottes. S’il ne confirme pas pour la Brésilienne, Joe Montemurro valide en tout cas le projet mis en place par la direction. "Le club ne pense pas seulement à l'immédiat, mais aussi à l'avenir. Beaucoup des cibles que nous avons examinées sont des joueurs que nous pensons capables de nous aider, évidemment à court terme, mais qui seront aussi des joueurs d'avenir. Mais comme je l'ai dit, et l'exemple parfait est Elma, un jeune défenseuse centrale gauche avec un profil qui n'est pas - il n'y en a pas beaucoup en Europe." L’OL cherche donc à verrouiller des potentiels en devenir pour assurer la transition.