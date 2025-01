Amel Majri, joueuse de l’OL (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Nommée parmi les candidates au plus beau but de Première Ligue en décembre, Amel Majri a pris le dessus sur la concurrence. Son but contre Nantes a remporté les suffrages.

En ce samedi 25 janvier, Amel Majri fête ses 32 ans. Pour cet anniversaire, la joueuse de l’OL a reçu un joli cadeau. Elle aurait certainement préféré disputer un huitième de finale de Coupe de France, mais elle devra simplement se contenter d’un trophée du plus beau but de Première Ligue en décembre. Nommée grâce à sa réalisation contre le FC Nantes, Majri a remporté les suffrages et a vu son nom s’inscrire sur le palmarès anecdotique de cette saison 2024-2025. Cela lui permettra de garder désormais un meilleur souvenir qu’au moment de voir le ballon prendre le chemin de la lucarne en décembre dernier.

De retour à la compétition le week-end dernier

Remplaçante au coup d’envoi, Amel Majri venait tout juste de rentrer en jeu au moment d’envoyer ce missile dans le but nantais. Une réalisation qui avait permis d’afficher 5-1 au tableau d’affichage, mais qui avait entraîné la fin du match pour l’internationale française. Quatre minutes après son entrée, elle avait dû céder sa place, touchée au niveau de la cuisse. Ayant fait l’impasse sur les matchs suivants, Amel Majri n’a fait son retour à la compétition que samedi dernier pour le choc contre le PSG.