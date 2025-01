Absente contre Dijon mercredi, Amel Majri soigne une blessure contractée contre Nantes mi-décembre. Un match qu’elle avait marqué de son empreinte avec une frappe lourde en lucarne et qui fait partie des réalisations en lice pour le but du mois.

Elle devait être de retour pour cette première sortie de l’année, mais Joe Montemurro a préféré ne pas prendre de risques. Encore un peu gênée par sa blessure, Amel Majri a été préservée contre Dijon mercredi et a donc regardé des tribunes la victoire de l’OL. Elle devrait sûrement faire l’impasse sur le déplacement à Reims afin de se remettre complètement d'aplomb pour le choc contre le PSG, le samedi 18 janvier (21h). Cela porterait donc à trois son nombre de matchs d’absence après avoir dû faire l’impasse sur le dernier match de Ligue des champions mi-décembre. Touchée musculairement contre le FC Nantes, Majri n’avait passé que quelques minutes sur la pelouse du terrain Gérard Houllier contre les Canaries.

Quatre minutes sur le terrain bien rentabilisées

A peine le temps d’entrer en jeu que l’internationale française avait demandé le changement dans la foulée. En cause ? Une pointe après une frappe, mais pas n’importe laquelle. Un tir puissant de l’extérieur de la surface et qui a fini sa course dans la lucarne nantaise. Si elle s’est blessée sur le coup, Amel Majri peut se réjouir de voir ce bijou concourir pour le titre de plus joli but du mois de décembre en Première Ligue. La joueuse de l’OL est en compétition avec Kessya Bussy (Paris FC), Sarah Cambot (ASSE), Laurine Hannequin (Strasbourg) et Marie-Antoinette Katoto (PSG). Pour voter, il suffit de cliquer sur ce lien.