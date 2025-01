Sur le départ, Caqueret non-retenu pour Brest - OL, Matic malade

Étant tombé d’accord avec Côme, Maxence Caqueret ne jouera pas contre Brest, samedi (17h). Le milieu n’a pas été retenu par Pierre Sage pour le déplacement de l’OL en Bretagne. Malade, Nemanja Matic n’est pas là non plus.

C'est une page qui va se tourner dans les prochaines heures à l'OL. Après avoir fait toute sa formation à l'Académie puis disputer 184 matchs avec son club formateur, Maxence Caqueret va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière de footballeur. Après l'accord trouvé entre l'OL et Côme, le milieu de terrain se serait, lui aussi, entendu avec le club italien pour une arrivée hivernale. Plus que jamais sur le départ, Caqueret aura donc joué son dernier match avec l'OL en 32e de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye.

Tagliafico et Diawara de retour

Ce week-end, le natif de Vénissieux ne sera pas de la partie à Brest, Pierre Sage ne l'ayant logiquement pas retenu pour ce déplacement. Dans ce mois de mercato, l'entraîneur lyonnais savait qu'il allait devoir jongler avec les aléas des discussions de ses dirigeants avec d'autres clubs et doit donc faire ses choix du week-end en fonction. Adryelson, également sur le départ, n'est pas dans le groupe de l'OL, pas plus que Paul Akouokou et Wilfried Zaha. Avec les absences de Caqueret et Matic, malade, Mahamadou Diawara réintègre le groupe. Suspendu contre Montpellier, Nicolas Tagliafico fait, lui aussi, son retour pour la 17e journée de Ligue 1, ce samedi (17h).

Le groupe de l’OL : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Kumbedi, Tagliafico - Diawara, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah