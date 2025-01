Malgré l’intérêt de Trabzonspor, Adryelson ne devrait pas rejoindre la Turquie, mais bien rester en Europe. L’OL et Anderlecht seraient tombés d’accord sur les termes d’un prêt avec option d’achat.

Comme la semaine passée face à Montpellier, Adryelson ne devrait logiquement pas faire partie des joueurs retenus pour le déplacement à Brest. Revenu de son prêt à Botafogo début janvier, le défenseur n’a pas vocation à s’éterniser à l’OL. Son avenir est bouché et il l’a bien compris, gardant malgré tout le sourire à l’entraînement. Depuis la fin de son aventure au Brésil, ses représentants sont à la recherche d’une porte de sortie et le dénouement semble plus proche que jamais. Non pas du côté de Trabzonspor qui semblait tenir la corde depuis quelques jours mais toujours en Europe. D’après L’Équipe, Adryelson va prendre la direction de la Belgique pour s’engager avec Anderlecht.

Une place d'extra-communautaire en plus

Le club belge aurait trouvé un accord avec l’OL pour la venue du défenseur brésilien durant ce mois de janvier. Une arrivée pour le moment temporaire sous la forme d’un prêt mais ce dernier comportera une option d’achat activable l’été prochaine. Elle s’élèverait à cinq millions d’euros, dont la moitié ira à Botafogo. Barré par la concurrence à l’OL, Adryelson n’a jamais réussi à s’imposer entre Rhône et Saône et libèrera une place de plus comme extra-communautaire, une fois son départ à Anderlecht acté.